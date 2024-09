Disney+ lança documentário sobre história e carreira de Guga Kuerten nas quadras de tênis; saiba detalhes

Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, tinha apenas 8 anos quando seu pai faleceu. Numa conversa com o técnico Larri Passos, pouco antes de sua morte, Aldo Kuerten selou o destino de um dos maiores atletas da história do esporte nacional. É com esse início que 'Guga por Kuerten', nova série documental do Disney+, passa a contar a história do brasileiro que surpreendeu o mundo ao vencer o Grand Slam francês, ocupando o 66º lugar no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

A nova produção terá estreia no próximo dia 10 de setembro (terça-feira), data de aniversário de Guga Kuerten. E, ao completar 48 anos, o ídolo brasileiro das quadras revive sua jornada como atleta. Com direção geral de Eddie Vogtland e direção de episódios de Décio Matos Jr. e Billy Castilho, a série traz desde a infância de um improvável gênio do tênis até o duro momento de sua despedida do circuito profissional, forçada por uma série de lesões que limitaram sua performance.

"Olhando tudo isso hoje, com profundidade, tempo e carinho, acabei descobrindo muitas coisas novas e parece inacreditável. São tantos acontecimentos, tantas pessoas envolvidas que me traz um orgulho gigantesco da nossa trajetória", comentou Guga, como é conhecido pelos brasileiros.