Diretora da FPF revela criação de programa para desenvolvimento do futebol feminino

"O que a gente mais quer é trazer federações e conversar com elas. A gente já teve federações que fizeram eventos com a gente. Têm algumas federações que possuem departamento de futebol feminino já. A gente consegue ver os Estaduais muito mais fortes hoje em dia, Estaduais de Campeonatos de base. Têm outras federações que têm sub-15, sub-17. Isso tudo mostra os resultados esportivos que a gente está tendo com a Seleção. Nós somos pioneiros em muitas coisas, mas com certeza queremos pensar no Brasil e transmitir conhecimento", apontou.

A FPF anunciou acordo com a Petrobras para patrocinar todas as competições do futebol feminino no estado de São Paulo. O patrocínio, um dos maiores da história do esporte no Brasil, é válido para os torneios deste ano.