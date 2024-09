Desfalcada, Seleção Brasileira encerra preparação para duelo diante do Equador; veja provável escalação

Dorival Júnior já havia sido obrigado anteriormente a fazer duas mudanças na convocatória original. Primeiro, chamou o lateral direito William, do Cruzeiro, para substituir Yan Couto, do Borussia Dortmund. Depois, Savinho (Manchester City) foi cortado e quem preencheu sua vaga foi Lucas Moura, do São Paulo.

Dessa forma, o último treino brasileiro no CT do Caju foi de ajustes de detalhes e também de definições, uma vez que o treinador precisou promover mudanças em seu plano inicial de escalação. As atividades desta quinta-feira ainda contaram com a visita de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que prestigiou o treinamento da delegação brasileira.

Assim, uma provável escalação da Seleção para pegar o Equador tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

O Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Depois, na terça-feira, terá pela frente o Paraguai.

A Seleção não teve um bom início na competição qualificatória e ocupa a sexta colocação, com sete pontos - foram duas vitórias, um empate e três derrotas até o momento. Agora, com Dorival Júnior e a torcida a seu favor, a Canarinho vai em busca da reabilitação.