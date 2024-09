Corinthians inicia venda de ingressos para jogo decisivo contra o Juventude pela Copa do Brasil

No jogo de ida, no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu por 2 a 1. Com isso, caso queira a classificação, o Corinthians precisa da vitória.

Enquanto o triunfo por um gol de diferença leva o jogos para os pênaltis, a vitória por dois tentos ou mais garante a classificação do Timão. O empate ou um novo revés garante a classificação dos gaúchos.

Confira todos os valores

Norte - R$ 50,00