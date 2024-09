Com Vitor Roque titular, Seleção Brasileira sub-20 ganha do México em amistoso em São Januário

Em um amistoso disputado em São Januário, a Seleção Brasileira sub-20 ganhou do México por 2 a 1. Arthur Dias, do Athletico-PR, e Rayan, do Vasco, cravaram os gols do Brasil, enquanto João Cunha (contra) marcou o dos visitantes. Vitor Roque, ex-Barcelona e agora jogador do Real Betis, foi titular e capitão.

Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque, foi emprestado para o Betis e, inclusive, já estreou pela equipe, na derrota para o Real Madrid, por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. O jovem brasileiro espera ganhar minutos nesta temporada e considerou o novo destino como o ideal.

Brasil e México voltam a se enfrentar neste domingo, novamente, em São Januário.