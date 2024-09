Com reforço, Santos chega a Joinville dois dias antes de jogo contra o Brusque

O lateral Escobar, que tratava uma lesão na coxa esquerda, se recuperou a tempo e também viajou com o restante do grupo. O atacante Julio Furch, recuperado de uma contusão no ombro, é outro que está de volta.

Em contrapartida, Carille não conta com JP Chermont, que está com a Seleção Brasileira, e com Pedrinho. O jogador apresentou um processo inflamatório na coxa direita e foi preservado pela comissão. O gambiano Yusupha Njie ficou de fora da lista de relacionados, assim como Luan Peres, que ainda não trabalhou com os novos companheiros.

Portanto, a possível escalação do Santos é: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel.

O elenco alvinegro ficará em um hotel e, nesta sexta-feira, fará a última atividade antes da partida na Arena Joinville, palco do jogo.

O Santos vive má fase na Série B e, com o empate contra a Ponte Preta, caiu para o quarto lugar do torneio. A equipe tem 40 pontos e está três atrás do líder Novorizontino. Os resultados recentes aumentaram a pressão sobre o técnico Fábio Carille.