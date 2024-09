Bolívia x Venezuela: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelas Eliminatórias

A sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas terá início nesta quinta-feira. A Bolívia recebe a Venezuela às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, com transmissão do Sportv 4.

Os donos da casa buscam a segunda vitória na competição. A Bolívia tem apenas três pontos e mira mais um triunfo para se aproximar da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Os bolivianos contam com a altitude para conquistar um triunfo nas Eliminatórias.