Apesar de chegada de Jamal Lewis, lateral esquerda segue sendo pauta no São Paulo

A diretoria do São Paulo solucionou o problema na lateral esquerda com a contratação de Jamal Lewis. Mas, apesar de ter preenchido a lacuna no elenco, o clube segue com a questão em pauta, já que Welington se despedirá do Morumbis ao fim da atual temporada.

Explica-se: Welington assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra, e vai se transferir no fim da atual temporada. Jamal Lewis, por sua vez, chegou por empréstimo até junho de 2025 e, embora tenha opção de compra fixada, sua permanência no São Paulo ao fim da cessão provisória é uma incógnita.

Ou seja, o Tricolor pode começar 2025 com apenas um lateral esquerdo mais experiente, só que com um vínculo válido somente pelos próximos seis meses. O garoto Patryck Lanza, que ainda não conseguiu convencer o técnico Luis Zubeldía que pode ser o substituto imediato do titular da posição, seria a única outra alternativa para o técnico são-paulino.