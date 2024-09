Alex Sandro explica detalhes de volta ao Brasil e elogia estrutura do Flamengo

Com muita experiência no continente europeu, Alex Sandro elogiou as instalações do CT Ninho do Urubu.

"Foi uma ótima recepção. Muitos eu já conhecia através da Seleção Brasileira. É bom rever os amigos. A estrutura do Flamengo não perde em nada para os clubes da Europa, por isso deixo os meus parabéns", acrescentou o lateral.

Em sua última temporada pela Juventus, Alex Sandro marcou um gol em 18 jogos. No total, o jogador defendeu o clube italiano em 327 oportunidades, conquistando o Campeonato Italiano cinco vezes.