Wanna Brito bate recorde das Américas e conquista prata no arremesso de peso nos Jogos Paralímpicos

"Eu sabia que não seria fácil, na minha vida nada nunca foi fácil. Então, eu queria muito mais, mas infelizmente não veio, mas é isso, vou curtir a prata. Tem muita competição para rolar ainda, eu fico muito feliz, fiquei extramente feliz pelo meu ciclo e queria um ouro para finalizar, mas não deu e está tudo bem. Deus sabe de todas as coisas", começou.

"Eu agradeço todo mundo que me ajudou até aqui, o pessoal do CBP (Comitê Paralímpico Brasileiro), os psicólogos, fisioterapeutas e todo meu departamento, que me ajudou bastante", continuou.

Wanna afirmou que a conquista da prata é um marco histórico em sua carreira e que, agora, novas portas irão se abrir.