Vila Nova ganha do CRB e joga Santos para a quarta colocação da Série B do Brasileiro

Do outro lado, o Vila Nova retorna aos gramados apenas no próximo dia 14 de setembro (um sábado), quando enfrenta o Brusque em duelo válido pela 26ª rodada do torneio. A bola rola às 17h, no Estádio Augusto Bauer.

O jogo

A primeira chance do confronto foi criada logo aos dois minutos de jogo. Henrique Almeida desarmou a zaga do CRB na saída de bola e saiu cara a cara com Matheus Albino, mas o goleiro do time alagoano levou a melhor e fez grande defesa para impedir o gol dos donos da casa. Na sequência, a arbitragem parou o lance e marcou falta do atacante do Vila Nova na retomada da bola.

Com 14 minutos, o CRB respondeu e quase abriu o marcador. Após bola alçada na grande área para a segunda trave, Segovia subiu alto e cabeceou para o gol. A bola quase encobriu Dênis Júnior, mas o goleiro do Vila Nova conseguiu espalmar e mandou para escanteio.

Já aos 19 minutos, em bola rebatida para dentro da área, Saimon tentou afastar de cabeça e não conseguiu. Henrique Almeida tentou de bicicleta e a bola acabou sobrando com Alesson, que chutou em cima de Matheus Albino. Após o lance, o árbitro marcou falta de ataque do Vila Nova.

Com 33 minutos no relógio, o Vila Nova teve tudo para inaugurar o marcador, mas não conseguiu. Henrique Almeida apareceu pelo lado esquerdo da grande área, recebeu lindo passe e finalizou. A bola foi desviada pelo goleiro Matheus Albino e ia acabando no fundo das redes, mas Segovia apareceu no último instante e afastou em cima da linha.