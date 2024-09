Sem convocados, Palmeiras se reapresenta e dá início a período de treinos em semana de data Fifa

Depois de dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira e deu início ao período de treinos durante período da data Fifa. O último compromisso do Verdão foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Convocados para as respectivas seleções, o atacante Estêvão (Brasil), o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai) e o meio-campista Richard Ríos (Colômbia), foram desfalques. O trio fica à serviço dos times nacionais até o dia 10 de setembro, quando acontece os últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Dessa forma, os atletas selecionados não devem ser desfalques para o técnico Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece apenas no dia 15, contra o Criciúma. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).