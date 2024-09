Seleção Brasileira de Futsal realiza primeira atividade no Uzbequistão em busca da Copa do Mundo

O fisioterapeuta também destacou que o trabalho desta quarta-feira foi uma parte fundamental da adaptação dos jogadores. A atividade regenerativa visa não apenas restaurar o estado físico dos jogadores, mas também melhorar sua performance e reduzir o risco de lesões.

"Esse trabalho inicial ajuda a minimizar os efeitos deletérios da viagem, favorece a adaptação ao clima e ao fuso horário, e prepara os atletas para a sequência mais intensa de treinamento e amistosos", disse.

A Seleção Brasileira de Futsal vai realizar o primeiro treino no Uzbequistão nesta quinta-feira, na Yumusobod Sport Complex. Já, na sexta, o Brasil enfrentará o Uzbequistão em um amistoso preparatório no mesmo local. O segundo amistoso contra o anfitrião será realizado no domingo, também na Arena Yunusobod Sport Complex.