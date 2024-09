Roma oficializa contratação do zagueiro Mats Hummels, ex-Borussia Dortmund; veja detalhes

Hummels iniciou a carreira nas categorias de base do Bayern de Munique, mas foi no rival Borussia Dortmund em que se tornou ídolo. Ele atuou pelo clube amarelo e preto por 13 temporadas no total - em meio a este período, também teve um retorno ao time bávaro, que defendeu entre 2016 e 2019.

Ao todo, o defensor disputou 508 partidas pelo Borussia Dortmund e marcou 38 gols, além de ter conquistado dois Campeonatos Alemães, duas Copas da Alemanha e três Supercopas da Alemanha.

Hummels também foi um dos protagonistas na campanha do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões do ano passado, quando o time foi vice-campeão do torneio. Não à toa, aparece entre os 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football.

Agora, o zagueiro vai em busca de uma nova etapa da carreira, a primeira distante do futebol alemão. Ele terá a missão de ajudar a Roma a se reabilitar no Campeonato Italiano, uma vez que os comandados de Daniele De Rossi ocupam a 17ª colocação e ainda não venceram no torneio após três rodadas.