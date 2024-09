Roma acerta contratação do zagueiro Mats Hummels, ex-Borussia Dortmund

Hummels foi um dos responsáveis por levar o time à final da Liga dos Campeões. O zagueiro foi o autor de um dos gols do Borussia na semifinal do torneio, diante do Paris Saint-Germain, que garantiu a classificação à decisão, na qual o Real Madrid saiu vencedor ao ganhar por 2 a 0.

Ao todo, o jogador atuou pelo Dortmund por 14 anos, separadas em duas passagens (de 2007 a 2016 e de 2019 a 2024). Por lá, conquistou dois Campeonatos Alemães (2011 e 2012), duas Copas da Alemanha e três Supercopas da Alemanha.

Além de defender o Borussia Dortmund, Hummels também vestiu a camisa do rival Bayern de Munique. No clube bávaro, venceu quatro ligas nacionais, uma Copa da Alemanha e três Supercopas.