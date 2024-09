Prisão de Deolane Bezerra teria ligação com a Esportes da Sorte, patrocinadora de Corinthians e Palmeiras

A Esportes da Sorte, empresa que patrocina grandes clubes do futebol brasileiro como Corinthians e Palmeiras, teria ligação com a detenção da Dra. Deolane Bezerra, presa nesta quarta-feira em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A informação foi divulgada pela irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

"Venho aqui falar que até o momento, com os meus advogados, sabemos que é um processo ligado à empresa Esportes da Sorte. É uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, em várias emissoras e que, por enquanto, sabemos que é idônea", disse Dayanne, em sua conta no Instagram.

Recentemente, a Esportes da Sorte fechou um contrato de patrocínio máster com o Corinthians, em um acordo que gira em torno de R$ 300 milhões em três anos ao Timão. Além disso, a empresa patrocina o time feminino do Palmeiras. Equipes como Grêmio, Athletico-PR e Bahia também são patrocinadas pela Esportes da Sorte.