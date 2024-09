Por conta de racismo, Vinicius Júnior faz alerta sobre Copa do Mundo de 2030 na Espanha

José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri, repudiou a fala de Vinicius, e afirmou que o brasileiro deveria pedir desculpas.

"Somos todos conscientes de que existem episódios racistas na sociedade e de que temos que trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista. Peço a ele que se retifique, peça desculpas. Ser um jogador de futebol extraordinário não quer dizer que não possa falar besteira e dessa vez falou. Vinicius tem a imensa maioria da sociedade espanhola a seu lado para combater o racismo, mas não estamos com ele quando nos chama de racistas", disse o prefeito.

Vinicius Júnior se tornou uma grande figura no combate contra o racismo no futebol mundial. O brasileiro foi alvo de injúrias raciais em solo espanhol em algumas ocasiões, sendo a principal delas em um jogo contra o Valencia, no estádio Mestalla, em 2022.

Na mesma entrevista à CNN, Vinicius Júnior afirmou o elenco do Real Madrid analisa deixar o campo caso um episódio de racismo volte a acontecer.