Pedro rompe ligamento do joelho esquerdo e é cortado da Seleção Brasileira

Agora, Pedro será reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo para que seja definido o melhor tratamento visando sua recuperação plena. É provável que o atacante passe por cirurgia e perca o restante da temporada.

Pedro é mais um desfalque do Flamengo nesta altura da temporada. O clube, que vem sofrendo com baixas por problemas físicos, já vinha lidando com as ausências de Gabigol (posterior da coxa direita), Arrascaeta (adutor da coxa esquerda), De la Cruz (posterior da coxa direita), Michael (posterior da coxa direita), Cebolinha (lesão no tendão de Aquiles), Matías Viña (lesão ligamentar no joelho direito) e Léo Pereira (entorse no joelho esquerdo).

Dos oito jogadores lesionados do Flamengo, cinco podem ser considerados titulares do técnico Tite - Arrascaeta, De la Cruz, Cebolinha, Viña, Léo Pereira e Pedro -, o que mostra que o clube terá muitas dificuldades nas próximas semanas, em que decide as classificações tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.