Pedida alta e escândalo com patrocinador afastam Memphis Depay do Corinthians; entenda

O vínculo firmado com a casa de apostas prevê que a Esportes da Sorte irá destinar R$ 57 milhões para a contratação de um nome de peso, que entregue retorno técnico e midiático. Porém, a empresa foi citada na operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, e que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados do país nesta quarta-feira. Dentre as detenções, a da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra.

A operação Integration expediu os mandados de prisão e de busca e apreensão em Recife, Campina Grande, Barueri, Cascavel, Curitiba e Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, foi decretado o sequestro de bens como carros e casas de luxo, aeronaves e embarcações, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Portanto, o Timão teme que a Esportes da Sorte tenha os cofres bloqueados e não consiga arcar com o compromisso.

O Conselho Deliberativo do Corinthians, inclusive, por meio de seu presidente, Romeu Tuma Junior, já questionou a diretoria do clube sobre providências referentes ao escândalo com a patrocinadora.

A proposta do clube alvinegro por Memphis Depay é de duas temporadas. A diretoria já mandou a oferta e aguarda a resposta até a semana que vem. O atacante de 30 anos, além de defender a seleção da Holanda, já atuou por grandes equipes na carreira, como o PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

O Corinthians tem pressa para acertar a contratação de um atacante de impacto, já que os prazos de novas inscrições das competições estão perto do final. A data limite da Copa do Brasil é dia 9 de setembro, a da Copa Sul-Americana é dia 13 e a do Campeonato Brasileiro é dia 20.