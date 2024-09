Santiago Longo fala de amizade com Galoppo e revela conversa sobre proposta

Novo reforço do São Paulo, Santiago Longo reencontrou um velho conhecido ao se transferir para o clube: Giuliano Galoppo. Os dois foram vizinhos na Argentina e desenvolveram uma amizade que dura até hoje. Eles, inclusive, conversaram sobre o Tricolor antes de o ex-jogador do Belgrano aceitar a proposta.

"Falei com Giuliano Galoppo, que é um amigo meu e me contou um pouco de como se vive o futebol aqui, de como é o torcedor do São Paulo. São muito passionais, muito parecidos com os do Belgrano, na Argentina, em Córdoba. Estou com vontade de jogar, colocar a camisa e começar a demonstrar", disse Santiago Longo.

O volante de 26 anos conheceu Galoppo, hoje com 25, quando tinham cerca de dez anos. Ambos compartilhavam o amor pelo futebol, mas cada um seguiu o seu caminho. Quis o destino que, em 2024, eles se reencontrassem a milhares de quilômetros de onde construíram uma amizade no passado.