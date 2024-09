"Na Argentina sabemos o quanto é grande", diz Santiago Longo sobre São Paulo

"É uma mudança muito grande, mas tenho uma sensação muito linda em chegar em um clube como o São Paulo. Na Argentina sabemos o quanto esse clube é grande. Hoje, vendo todas as instalações, vejo que é tudo muito lindo. Estou com muita vontade de começar a treinar e estar à disposição do treinador", prosseguiu.

O principal foco do São Paulo na atual temporada é a Libertadores, mas Santiago Longo sabe que o clube também se divide entre duas competições. Embora seja algo maçante para todo o elenco devido à quantidade de jogos na temporada, o volante argentino encara como mais oportunidades para erguer um troféu logo em seu início de trajetória no Tricolor.

"Sonho em ir bem, estar muitos anos no clube, a curto prazo teremos coisas muito importantes, como a Libertadores. Tem jogo da Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Estou muito motivado, com vontade de ganhar coisas aqui no clube e conseguir muitos títulos", disse.

Por fim, o jogador agradeceu aos são-paulinos pelo carinho recebido desde que sua transferência foi concluída.

"A torcida do São Paulo, agradeço pelo carinho nas redes, chegaram muitas mensagens. Seguramente, com o passar do tempo, vamos nos conhecendo mais. Sou um jogador que se entrega ao máximo e dá a vida por essas cores. Que possa dar muita alegria a este clube e que possamos ganhar coisas juntos", concluiu.