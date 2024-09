Goleiro do Inter, Rochet minimiza desfalques do Uruguai para Eliminatórias

O Uruguai conta com uma série de problemas para o próximo jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No duelo de sexta-feira diante do Paraguai, no estádio Centenário, em Montevidéu, os uruguaios amargam desfalques importantes.

Estão fora por suspensão Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, José María Giménez, Mathías Olivera e Ronald Araujo, além das baixas por lesão de Matías Viña, Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta e Nicolás De La Cruz.