Gerson relembra problema de saúde e destaca versatilidade na Seleção

O meia Gerson vive grande fase no Flamengo e foi lembrado por Dorival Jr. para representar a Seleção Brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. No começo do ano, contudo, o jogador, de 27 anos, passou por um momento delicado na carreira.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, o atleta do Rubro-Negro relembrou o problema de saúde no rim e destacou que poderia ter sido obrigado a encerrar a carreira precocemente.

"Passei por um momento muito difícil. A gente sabe que tem diversos riscos de se lesionar, mas o meu caso foi um pouco diferente, não foi uma lesão no meu trabalho, mas tive o apoio de todos, dos meus familiares, meus companheiros de clube. Fico feliz de estar de volta", começou.