Fluminense volta a rejeitar oferta turca por Jhon Arias

Arias é um nome com boa aceitação no mercado europeu. O Girona, da Espanha, e o Zenit, da Rússia, também fizeram sondagens para a contratação do atacante.

Pelo Fluminense, Arias soma 180 jogos, com 38 gols e 41 assistências. Em 2024, são 36 partidas e 9 gols marcados pelo colombiano.