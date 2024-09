Eliminada nas quartas do US Open, Bia Haddad cita orgulho em sua melhor participação

A brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada nesta quarta-feira pela tcheca Karolina Muchova e eliminada do Aberto dos EUA nas quartas de final. A tenista lamentou a desclassificação, porém destacou o orgulho pelo resultado no torneio, o melhor de sua carreira.

"Acho que hoje eu não joguei o meu melhor tênis. A Muchova fez a parte dela e mereceu vencer. Da minha parte, não acho que joguei no mesmo nível das últimas partidas, então não estou satisfeita com isso. Mas também aprendi bastante nesses últimos dias e tenho muitas coisas positivas do torneio que eu vou levar comigo. Tenho muito orgulho do quê eu e meu time fizemos aqui, nós merecemos estar nessas quadras grandes e tenho certeza que vou criar mais oportunidades", começou a tenista.

Uma representante do Brasil não disputava as quartas de final do Aberto dos EUA desde a temporada de 1968, com Maria Esther Bueno. Em Nova York, porém, Bia não conseguiu repetir a semifinal alcançada em Roland Garros 2023, seu melhor resultado no Grand Slam. Antes da edição de 2024, ela nunca havia passado da segunda fase do torneio disputado nos Estados Unidos.