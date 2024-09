Ednaldo Rodrigues assiste treino da Seleção no CT do Athletico-PR

Nesta quarta-feira, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, visitou o Caju, centro de treinamentos do Athletico-PR, fez diversos elogios à estrutura do clube e acompanhou o trabalho de preparação da Seleção Brasileira. No momento, o local é utilizado pela delegação do Brasil com foco no duelo contra o Equador, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"É um prazer muito grande estar aqui. É a primeira vez aqui no CAT Caju. A Seleção Brasileira está muito entusiasmada com tudo o que está encontrando aqui. Quero parabenizar toda a direção do Athletico, todos os seus torcedores e diretores. Dizer que é de excelência o que estamos recebendo aqui", declarou Ednaldo.