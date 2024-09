Dorival Jr. convoca João Pedro, do Brighton, para a Seleção Brasileira após corte de Pedro

Na noite desta terça-feira, a CBF informou que o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro, do Brighton, para defender a Seleção Brasileira nos dois compromissos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante foi chamado para o lugar de Pedro, que sofreu uma grave lesão no joelho e foi cortado.

O diagnóstico do problema que tirou Pedro dos jogos do Brasil foi trazido pela própria entidade mais cedo nesta terça. O jogador sofreu um entorse durante o treinamento e, após exames, teve constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

"João Pedro foi convocado na noite desta quarta-feira (4) pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir Pedro, lesionado no treino desta quarta-feira em Curitiba", escreveu a entidade em comunicado oficial.