Corinthians lamenta morte de irmão do zagueiro Félix Torres

O Corinthians publicou, nesta quarta-feira (4), uma nota de pesar pelo falecimento de Guilhermo Enrique Mina Caicedo, irmão do zagueiro equatoriano Félix Torres. A morte de Guilhermo ocorreu no último domingo (1°), mesmo dia da vitória do Timão sobre o Flamengo por 2 a 1, pelo Brasileirão. A causa não foi divulgada até o momento.

Agora, Félix Torres está com a seleção equatoriana para a Data Fifa. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador enfrenta o Brasil nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no estádio Couto Pereira. Quatro dias depois, os equatorianos recebem o Peru, às 18h, no estádio Rodrigo Paz Delgado. Até o momento, o defensor ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

A FEF (Federação Equatoriana de Futebol) também emitiu uma nota lamentando a morte de Guilhermo, expressando suas condolências à família de Félix Torres.