São Paulo extrapola limite de estrangeiros em torneios nacionais; entenda

O São Paulo extrapolou o limite de estrangeiros que podem ser relacionados para jogos de competições nacionais após as contratações de Jamal Lewis, da Irlanda do Norte, e Santiago Longo, da Argentina. Ambos chegam ao Morumbis para preencher as duas principais carências do elenco tricolor, assinando contrato por empréstimo.

Com Jamal Lewis e Santiago Longo, o São Paulo conta atualmente com dez estrangeiros em seu elenco. É verdade que Jhegson Méndez não vem sendo relacionado pelo técnico Luis Zubeldía, entretanto, ainda faz parte do plantel tricolor.

A CBF, entidade que regula as competições nacionais de futebol, permite que nove atletas estrangeiros sejam relacionados e atuem a cada partida. Como possui dez jogadores nascidos em outro país, o São Paulo terá de deixar pelo menos um nome de fora, algo que já vem acontecendo com Jhegson Méndez.