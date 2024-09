Carvajal analisa início de temporada do Real Madrid e elogia Lamine Yamal

O lateral direito Dani Carvajal, do Real Madrid, analisou nesta quarta-feira o início de temporada do clube merengue, comentou sobre o encaixe de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Rodrygo e elogiou o jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona.

Sobre o início de temporada do Real Madrid, o defensor atribuiu alguns maus jogos às mudanças que ocorrem na equipe. O meio-campista Toni Kroos, o zagueiro Nacho e o centroavante Joselu deixaram a equipe. Enquanto os atacantes Mbappé e Endrick foram os reforços.

"Foi uma mudança importante depois que Toni Kroos, Nacho e Joselu nos deixaram. Com a chegada de Kylian, o técnico precisa se adaptar a todos os grandes jogadores que temos. Em Mallorca e Las Palmas, faltou um pouco de consistência em nosso jogo, mas vamos chegar lá. No outro dia, contra o Betis, a equipe mostrou bons sinais, fizemos um jogo bastante completo e, a partir de agora, após a pausa das seleções, colocaremos todas as peças do quebra-cabeça no lugar", disse em entrevista ao The Athletic.