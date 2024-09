Carol Santiago ganha terceiro ouro em Paris e aumenta recorde entre as mulheres nas Paralimpíadas

Nesta quarta-feira, o Brasil conquistou mais uma medalha de ouro nas Paralimpíadas. A pernambucana Carol Santiago terminou em primeiro na final dos 100 m livre S12 (deficiência visual) de natação, com o tempo de 59s30. A nadadora ampliou seu recorde de mulher brasileira com mais medalhas de ouro na história da competição, com seis no total.

Assim, Carol chegou a três medalhas de ouro nesta edição dos Jogos Paralímpicos. Anteriormente, havia vencido nos 100 m costas S12 e nos 50 m livre S13. Ela também havia ultrapassado a mineira Ádria Santos, que conta com quatro vitórias no atletismo e era a mulher com mais medalhas.

Para garantir o lugar mais alto no pódio, Carol encerrou a prova um segundo à frente da ucraniana Anna Stetsenko, que encerrou a prova em 1min00s39 e ficou com a prata. Enquanto a japonesa Ayano Tsujiuchi terminou em 1min01s05, e ficou com a medalha de bronze.