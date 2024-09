Bia Haddad perde para Muchova e dá adeus ao US Open nas quartas de final

A brasileira Bia Haddad Maia foi derrotada nesta quarta-feira pela tcheca Karolina Muchova e eliminada do US Open nas quartas de final. A paulista, número 21 do mundo, foi superada em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em uma hora e 25 minutos.

Mesmo saindo nas quartas, esse foi a melhor desempenho de Bia dentre todas as suas participações no Grand Slam norte-americano. Antes da edição de 2024, ela nunca havia passado da segunda fase do torneio.