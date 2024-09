Após longa novela, Victor Osimhen é anunciado pelo Galatasaray

Osimhen foi muito disputado na janela por Chelsea e Al-Ahly. Ambos os clubes falharam em atender a pedida do Napoli de mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões na cotação atual) por ele. Apesar de o clube saudita avançar bastante pelo jogador nas última semanas, eles preferiram por fechar com uma opção mais barata: o inglês Ivan Toney, que jogava pelo Brentford, da Inglaterra.

Com a recusa do Al-Ahly e o fechamento da janela de transferências nas principais ligas europeias, o Galatasaray surgiu como opção para o nigeriano. Ele não queria permanecer no Napoli por desavenças com a diretoria e com o novo técnico, Antonio Conte, que não o havia inscrito no Campeonato Italiano.

O empréstimo de Osimhen para o Galatasaray será de um ano, sem obrigação ou opção de compra. Uma das pedidas do jogador para o Napoli foi a redução de sua multa rescisória de 130 milhões de euros (R$ 811 milhões), para cerca de 75 milhões (R$ 468) milhões, facilitando sua eventual saída em definitivo ao final do empréstimo.