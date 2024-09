Adryelson vê mental fortalecido em volta ao Botafogo e admite frustração no Lyon

Nesta quarta-feira, o zagueiro Adryelson foi apresentado pelo Botafogo para iniciar a sua segunda passagem. O defensor chega por empréstimo do Lyon, outro clube de John Textor, até o fim desta temporada.

Em 2023, o defensor teve um bom desempenho, especialmente no primeiro turno do Brasileirão, mas caiu no decorrer da competição, assim como o time. O jogador destacou a importância de fortalecer o mental para evitar que isso se repita.

"O Adryelson agora está com a mentalidade muito mais forte do que antes. Trabalhei bastante isso porque a gente sabe o que aconteceu no ano passado e hoje a mentalidade está muito mais forte e tranquila", comentou.