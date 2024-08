Vinicius Júnior marca, mas Real Madrid só empata com o Las Palmas pelo Espanhol

Real Madrid e Las Palmas ficaram somente no empate nesta quinta-feira, por 1 a 1, no Estádio Gran Canaria, em confronto que encerrou a terceira rodada do Campeonato Espanhol. Alberto Moleiro marcou para a equipe da casa, mas Vinicius Júnior marcou de pênalti e deixou tudo igual.

O segundo empate em três jogos marca um início insatisfatório para o atual campeão Real Madrid em La Liga. Com cinco pontos, o time comandado por Carlo Ancelotti ocupa a quinta colocação do torneio, enquanto o rival Barcelona é o líder, com 100% de aproveitamento.

O Las Palmas ainda não venceu na competição. Com dois empates e uma derrota, a equipe amarga a 16ª colocação com dois pontos.