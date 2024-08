Veiga pega pena mínima por empurrão em Garro e pode defender o Palmeiras contra o Athletico-PR

O meio-campista Raphael Veiga foi julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quinta-feira e pegou pena mínima pelo empurrão em Rodrigo Garro, no clássico entre Palmeiras e Corinthians, disputado no dia 1º de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele está liberado para defender o time diante do Athletico-PR, no domingo.

Veiga foi punido com apenas um jogo de suspensão, já cumprido. O meia havia sido enquadrado no Artigo 254-A, do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), e poderia pegar de quatro a 12 partidas de punição.

O jogador foi expulso naquele Derby, vencido pelo Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, depois de empurrar Garro, do Corinthians, que discutia com o garoto Estêvão. Ele, portanto, ficou de fora do jogo seguinte, contra o Grêmio.