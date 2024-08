Seleção Brasileira feminina estreia com empate no golbal e vitória no vôlei sentado nas Paralimpíadas

Com o resultado, ambas as equipes somam um ponto na competição. China e Israel completam a chave, mas ainda não estrearam no torneio.

A Seleção Brasileira feminina de golbol volta à quadra nesta sexta-feira, às 5h30 (de Brasília), diante de Israel, pela segunda rodada da fase de grupos.

No duelo entre Brasil e Turquia, o primeiro tempo foi bastante agitado. Com apenas sete segundos de jogo, as brasileiras saíram na frente com um gol anotado por Moniza Lima. Porém, não demorou muito e as turcas reverteram o placar. Antes do fim, o país sul-americano chegou ao empate, novamente com Moniza, e deixou tudo igual para o intervalo.

Na etapa final, o confronto teve menos gols e a Seleção Brasileira esteve à frente do placar na maior parte do tempo. A equipe nacional fez o 3 a 2 em 44 segundos, com gol de Jessica Vitorino, e segurou o resultado por um grande período. Porém, faltando 1min53s para o fim do jogo, a Turquia empatou a partida.

Vôlei sentado