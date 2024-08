São Paulo será representado por vice e terá cinco atletas do elenco no velório de Izquierdo

A partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, ficou marcada por diversas homenagens a Izquierdo. Os jogadores do São Paulo atuaram com o nome do uruguaio em suas costas, além de respeitarem um minuto de silêncio antes da bola rolar. Na chegada do ônibus ao Morumbis, a torcida são-paulina, além de fazer festa, soltou fumaça azul, em alusão à bandeira do Uruguai, e rezou a oração do Pai Nosso.

Em campo, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, após levar um gol nos acréscimos. O time, assim, saiu em desvantagem no confronto e terá que reverter o placar fora de casa, no jogo de volta.

O time de Luis Zubeldía, agora, terá que vencer em Belo Horizonte por dois gols de diferença para passar à semifinal. Se perder ou empatar, será eliminado. Já em caso de vitória por apenas um gol, o embate será decidido por meio das penalidades.

Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo entre Nacional e São Paulo, pela Libertadores, na última quinta-feira, no Morumbis. Ele recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância.

Ao chegar no hospital, o zagueiro de 27 anos foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Juan, então, foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, onde permaneceu até a última terça, quando veio a óbito em razão de uma morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, segundo o último boletim.