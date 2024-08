São Paulo renova contrato do zagueiro Sabino até o fim de 2026

O São Paulo optou por se antecipar e renovar o contrato do zagueiro Sabino até 2026. Antes, o vínculo era até o fim desta temporada.

A decisão se deu por conta das boas atuações recentes do defensor. O jogador, inclusive, foi titular no lugar do suspenso Alan Franco na derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, no Morumbis.

Sabino foi contratado em março deste ano, vindo do Sport. Até então, ele não havia conseguido entrar em campo na temporada devido a uma fissura no pé esquerdo.