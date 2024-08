São Paulo empata com Grêmio e enfrentará a Ferroviária na semi do Brasileiro Feminino

Nesta quinta-feira, o São Paulo empatou com o Grêmio por 0 a 0, pela volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro feminino, no Canindé. Com a vitória na ida por 2 a 1, o Tricolor Paulista avançou às semifinais.

Em busca do título, a equipe paulista terá pela frente a Ferroviária, que despachou o Internacional. No outro lado da chave, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela outra vaga na decisão.