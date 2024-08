Rogério Ceni vê superioridade do Bahia na derrota diante do Flamengo pela Copa do Brasil

"Eu sei que com o resultado é muito difícil falar, eu acho que temos jogo pela frente. Já fizemos um jogo no Maracanã que na minha opinião fomos melhores, fizemos um jogo hoje no qual fomos melhores. Vamos continuar jogando, sendo melhores, o que não é fácil contra o Flamengo, mas acho que está em aberto. Não é porque foi 1 a 0 aqui que acabou", projetou Rogério Ceni.

Antes disso, o Bahia volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. O Tricolor ocupa a 6ª posição, com 39 pontos, enquanto o Bragantino é o 15º colocado, com 27 tentos.