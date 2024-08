Richard Ríos, do Palmeiras, é convocado pela Colômbia para as Eliminatórias; veja lista

A Colômbia do técnico Néstor Lorenzo anunciou nesta quinta-feira os 26 atletas convocados para as Eliminatórias da Copa. A lista divulgada pela Federação Colombiana tem Richard Ríos, volante do Palmeiras, e mais quatro jogadores do futebol brasileiro.

São eles: o lateral Santiago Arias, do Bahia, o meia Jhon Arias, do Fluminense, e Borré, atacante do Internacional. O meia James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no Rayo Vallecano, da Espanha, também foi chamado.