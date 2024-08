Puma Rodríguez homenageia Izquierdo em gol marcado contra Athletico

O Vasco venceu novamente o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, em São Januário, assim como foi pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o duelo foi válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os cruzmaltinos saíram atrás no placar e chegaram ao empate com Puma Rodríguez. O jogador dedicou o gol ao compatriota Izquierdo, que morreu nesta semana e atuou com o lateral no Nacional, do Uruguai.

"Joguei com ele. Fico muito emocionado em falar porque é um amigo, um companheiro de trabalho. Mando meus sentimentos para toda a família do Izquierdo. É um gol para ele, com certeza", disse.