Paratleta Gustavo Carneiro se prepara para realizar sonho de jogar em Roland Garros

Gustavo Carneiro, do tênis em cadeira de rodas, inicia nesta sexta-feira sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 diante do sul-africano Alwande Sikhosana, a partir das 7h (de Brasília). O tenista mineiro comemora a realização do sonho de jogar nas quadras do complexo de Roland Garros.

"É uma emoção muito grande, uma mistura de alegria e ansiedade. Afinal, será a primeira vez que jogarei em Roland Garros. Estar em uma Paralimpíada é muito importante, mas para nós do tênis terá um sabor especial", afirmou Gustavo, que participou dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021.