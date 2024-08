Internacional anuncia renovação de contrato com o zagueiro Igor Gomes

Antes do Colorado, Igor Gomes passou pelas categorias de base do Barcelona, Coimbra e Volta Redonda.

O Internacional retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Juventude, pela 25ª rodada da Série A. A bola rola às 18h30 (de Brasília). Na competição, o Colorado se encontra em 11º, com 29 pontos.