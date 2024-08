Gabriel Araújo conquista o ouro nos 100m costas e leva a primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas

As Paralímpiadas de Paris 2024 mal começaram e o Brasil já conquistou sua primeira medalha. Na tarde desta quinta-feira, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, fez bonito e garantiu a medalha de ouro nos 100m costas da classe S2 na natação, com vantagem de quase dez segundos para os demais competidores.

Gabrielzinho finalizou a prova com um tempo de 1min53s67 e, além de ter conquistado o lugar mais alto no pódio, bateu o recorde das Américas. Vladimir Danilenko, atleta russo que compete sob bandeira neutra, ficou com a prata (2min01s34), enquanto o chileno Alberto Abarza Diaz levou o bronze (2min01s97).

Porta-bandeira do Brasil nesta edição, o paranadador havia conquistado a medalha de prata nos 100m costas na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio 2021. Agora, traz a medalha de ouro para o Brasil e segue enchendo o país de orgulho.