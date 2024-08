Confira a programação do segundo dia de provas das Paralimpíadas, marcado pela estreia do atletismo

O Brasil também pode conquistar medalhas no ciclismo e no taekwondo. No ciclismo, Lauro Chaman competirá na prova de contrarrelógio de 1000m (pista), na classe C5. No taekwondo, os brasileiros Silvana Fernandes (até 57kg), Nathan Torquato (até 63kg) e Ana Carolina Moura (até 65kg) também têm chances de medalha. Em ambas as modalidades, os atletas passarão por fases classificatórias e podem avançar para as finais ainda nesta sexta-feira.

Já na natação, dez brasileiros podem subir ao pódio (quatro deles no revezamento). As eliminatórias, que acontecem na Arena La Défense, iniciam às 4h39 (de Brasília), enquanto as finais serão realizadas às 12h37.

Confira a agenda dos brasileiros nesta sexta-feira, 30 de agosto (horário de Brasília):

Atletismo - Local: Stade de France



5h06 - Júlio Santos e Yeltsin Jacques - 5000m (T11) - final direta