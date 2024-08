Com corrida e experiências para os torcedores, Avaí prepara ações para celebrar aniversário de 101 anos

O Avaí completa 101 anos neste domingo, e para celebrar esta data tão especial, o clube centenário preparou uma programação repleta de ações com seus torcedores ao longo do dia. O "Avaí Day", como o evento é chamado, contará com diversas opções de entretenimento e atividades interativas, além do lançamento da nova camisa alternativa da equipe.

As ações acontecem na Ressacada, com atrações dentro e fora do estádio. O dia de celebrações se inicia às 8h (de Brasília), com a largada da "Avaí Run", tradicional corrida de rua do clube. A largada acontece em frente à Ressacada, com a chegada e cerimônia de premiação no interior do estádio. A prova contará com três modalidades: 5km, caminhada de 3km e corrida kids. As inscrições foram disponibilizadas para o público em geral.

"O aniversário do Avaí sempre é uma data emblemática, porque nos faz relembrar a linda história dessa instituição centenária. Preparamos uma série de iniciativas com o intuito de presentear os torcedores, que são nosso maior patrimônio e estão sempre conosco apoiando o clube em busca de grandes objetivos", comenta Julio Cesar Heerdt, presidente do Avaí.