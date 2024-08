Centroavante Dinenno sofre grave lesão no joelho e não joga mais pelo Cruzeiro nesta temporada

O torcedor cruzeirense começou o dia com uma péssima notícia. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro informou que o centroavante Juan Dinenno rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA) e precisará passar por cirurgia. Com isso, o argentino perderá o restante da temporada.

De acordo com nota oficial do clube, Dinenno passou por exames que constataram a grave lesão. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias e será acompanhado de perto pelo departamento médico do Cruzeiro.

A equipe de Minas Gerais, como de costume, não divulgou o prazo de recuperação do atacante. No entanto, lesões de LCA costumam tirar os atletas dos gramados por mais de sete meses.