Battaglia exalta vitória do Atlético-MG contra o São Paulo, mas mantém pés no chão: "Nada está definido"

Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG venceu o São Paulo no Morumbis por 1 a 0 e saiu em vantagem em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O argentino Battaglia, que marcou nos acréscimos, celebrou o resultado obtido como visitante e destacou a carga emocional por conta do ocorrido com Izquierdo.

"O momento que a gente vive, estamos vivos em todas as competições. Isso é trabalho diário, foi um jogo difícil, um jogo muito pesado emocionalmente pelo que aconteceu aqui (no Morumbis) com o jogador do Nacional (Izquierdo), e todo mundo estava muito triste", começou.